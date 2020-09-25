Красноярск, , 08:15 — REGNUM К неонацисту Максиму Марцинкевичу по прозвищу Тесак во время его нахождения в СИЗО не применялись физическая сила или спецсредства. Это показала проведённая проверка, сообщили 25 сентября в пресс-службе ГУ ФСИН по Красноярскому краю.

«Была проведена проверка, в результате которой установлено, что в период содержания в СИЗО-1 с заявлениями об обеспечении личной безопасности осужденный не обращался», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в медкарте телесных повреждений не обнаружено, а информации о возможном физическом или психологическом воздействии на Марцинкевича не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Марцинкевич был найден мёртвым в камере СИЗО-3 в Челябинске утром 16 сентября. При нём обнаружили несколько предсмертных записок. По предварительно версии, заключённый покончил с собой.

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