Пермь, , 08:58 — REGNUM В Перми завершилось расследование резонансного дела о гайвинском стрелке, который утроил стрельбу по прохожим. В настоящее время прокурором утверждено постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Пермяк обвиняется в совершении преступлений по шести статьям УК РФ. Мужчине инкриминируют хищение огнестрельного оружия; посягательство на жизнь правоохранителя, убийство, покушение на убийство, умышленное повреждение чужого имущества; хулиганство и незаконное хранение наркотических средств.

В рамках уголовного дела проведено 29 судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские, баллистические, молекулярно-генетические. По результатам комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы установлено, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством и инкриминируемые ему преступления совершил в состоянии невменяемости.

Напомним, в Перми ранним утром 4 декабря 2019 года житель микрорайона Гайва Орджоникидзевского района Перми вооружился ранее похищенным охотничьим ружьем и открыл стрельбу по прохожим. Одна женщина была убита. Двое мужчин получили ранения. Во время задержания мужчина оказал вооруженное сопротивление. Получив ранение, стрелок был задержан и водворен в СИЗО. Во время обыска в квартире пермяка обнаружили наркотик.

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