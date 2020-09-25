Уфа, , 08:14 — REGNUM Судебный процесс начался в Уфе над бывшим заместителем министра ЖКХ Башкирии. Об этом 25 сентября сообщает ИА «Башинформ».

Отмечается, что на 23 сентября было назначено предварительное слушание в Уфимском районном суде. На него подозреваемый не пришел.

В результате суд назначил следующее заседание на 12 ноября текущего года.

Ранее сообщалось о том, что республиканская прокуратура подала в суд иск с требованием обратить в доход государства свыше 1,5 млн долларов США, два земельных участка в Алуште и две квартиры в Уфе.

По версии сотрудников правоохранительных органов, эти денежные средства и недвижимость была куплена на неустановленные доходы. Чиновник не смог подтвердить законность происхождения как денег, так и имущества.

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