Вашингтон, , 08:07 — REGNUM Журналисты портала DSOGaming провели тесты производительности игры Serious Sam 4. Результаты были опубликованы 25 сентября на сайте издания.

Для исследования они взяли ПК, оборудованный процессором Intel i9 9900K и 16 гигабайтами оперативной памяти (DDR4, 3600 МГц). В тестах участвовали видеокарты Radeon RX580 и RX Vega 64 от AMD, и RTX 2080 Ti, GTX 980 Ti и GTX 690 от Nvidia.

В DSOGaming отмечают, что студия Croteam добавила в игру много настроек графики. При разрешении 1080p и режиме Ultra обеспечить стабильные 60 FPS (кадров в секунду) согла только видеокарта RTX 2080 Ti.

Несмотря на то, что разработчики порекомендовали использовать Radeon RX Vega 64, всреднем эта карта выдавала лишь 52 FPS, а в некоторые моменты «проседала» до 41 FPS. RTX 2080 Ti смогла выдать стабильные 60 FPS пи разрешении 2.5K (2560 на 1440 пикселей), и от 44 до 65 FPS при разрешении 4K. С полным отчётом желающие могут ознакомиться в сответствующей статье.

Релиз Serious Sam 4 состоялся 24 сентября 2020 года. Игра вышла на платформах ПК, Xbox, PlayStation, macOS и Google Stadia.

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