Москва, , 08:07 — REGNUM В Россию будет возвращено 3 тыс. икон, которые были конфискованы органами таможни Германии. Об этом 25 сентября рассказал глава Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД РФ генерал-майор полиции Александр Прокопчук.

«Сейчас во взаимодействии с Минкультом и МИД России проводится работа по возврату в Россию 3 тыс. икон, которые были обнаружены и конфискованы таможенными органами Германии при попытке незаконного ввоза в страну», — приводит его слова ТАСС.

Также Прокопчук уточнил, что госорганы Германии приняли решение вернуть иконы на основании экспертного заключения, которое дало Минкультуры РФ совместно с Интерполом, подтвердившее российское происхождение реликвий.

Кроме того, он рассказал, что с помощью Интерпола в течение последних лет в Россию стало возможным вернуть более 250 предметов, которые представляют собой историческую и культурную ценность.

«Среди них иконы XV—XIX веков «Борис и Глеб», «Богоматерь Одигитрия Смоленская», «Сошествие в ад», архивные документы», — также отметил Прокопчук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер заявил, что деловые связи германских и европейских компаний могут пострадать из-за введения санкций против России.