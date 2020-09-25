Чебоксары, , 08:37 — REGNUM В Чувашии 2 октября пройдет плановая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Установленные на улицах сирены и громкоговорители известят о начале тренировки гражданской обороны, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Чувашии.

В назначенный день предупредительные сигналы «Внимание всем!» прозвучат дважды — в 10:00 и 10:30. Жителей республики просят соблюдать спокойствие и не прерывать деятельность, так как тревога будет учебной.

В ведомстве напоминают, что сигнал «Внимание всем!» — предупредительный сигнал гражданской обороны. Он звучит для информирования населения о катастрофе, аварии, стихийном бедствии, угрозе нападения противника. Услышав звук сирен, жителям необходимо включить радиоприемники или телевизоры, чтобы услышать экстренное сообщение.

ИА REGNUM напоминает, в Красноярске в течение двух дней, 17 и 18 сентября, проводили проверку технического состояния автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны.

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