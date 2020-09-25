Пермь, , 07:57 — REGNUM В Соликамске Пермского края учеников школы № 17 перевели на дистанционное обучение из-за срыва срока завершения капремонта теплосетей, сообщает администрация города.

В 2020 году МУП «Теплоэнерго» проводит капитальный ремонт тепловых сетей, в том числе и тех, от которых осуществляется теплоснабжение школы №17. По итогам аукциона был заключен контракт с подрядчиком. Промежуточный срок окончания работ, связанный с пуском теплоносителя, был назначен на 15 сентября. Однако работы в срок не выполнены.

В результате выполнение незавершенных подрядчиком работ на себя взял сам ГУП «Теплоэнерго». Перед ним стоит задача к 26 сентября подать тепло на объекты.

Администрация школы и муниципальное управление образование приняли решение о переводе школьников на дистанционное обучение с 23 по 25 сентября.

Стоит отметить в первой половине сентября Пермский края на федеральном уровне отметили в числе регионов, где наиболее эффективно готовятся к зиме.

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