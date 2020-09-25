Оренбург, , 07:34 — REGNUM В Оренбургской области и.о. прокурора области Андрей Вязиков поручил провести проверку обеспечения детей, страдающих спинальной мышечной атрофией, дорогостоящим препаратом «Спинраза». В настоящее время принимаются меры в отношении трех детей, родители которых заявили о имеющихся трудностях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

«Решается вопрос о судебной защите прав пятилетней девочки из поселка Южный Урал, для лечения которой докторами назначен препарат «Спинраза». В интересах двухлетней новотройчанки прокуратура контролирует исполнение состоявшегося решения суда об обеспечении ребенка необходимым лекарственным средством», — сказала старший помощник прокурора региона Ольга Аникеева.

Кроме того, проводится проверка по факту появившейся в СМИ информации о долгом ожидании закупки лекарства для 15-летнего подростка из Оренбурга.

Добавим, при спинальной мышечной атрофии у людей возникают дыхательная недостаточность, необратимые изменения в суставах и мышцах, трудности с глотанием. Пациенты получают лекарство в виде инъекции в спинномозговой канал под местной анестезией. Ежегодно в течение всей жизни таким пациентам необходим курс уколов: в первый год — шесть уколов «Спинразы», в последующие годы — по три. Стоимость одной инъекции составляет примерно 7 млн рублей.

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