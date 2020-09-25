Горно-Алтайск, , 07:27 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено 65 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за весь период эпидемии в регионе зарегистрировано 3242 случаев.

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Диагноз подтвердился у жителей Кош-Агачского, Майминского, Онгудайского и других районов, а также Горно-Алтайска. В числе новых носителей 17 детей.

«40 из 65 новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими, в 25 случаях диагностированы симптомы заболевания», — отметили в штабе.

Тем временем за сутки выписаны из больниц с выздоровлением 16 пациентов из Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Майминского, Турочакского, Усть-Канского, Шебалинского районов. Общее число выздоровевших к настоящему времени достигло 2434.

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