Нью-Дели, , 07:20 — REGNUM В Индии за прошедшие сутки выявили 86 052 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба индийского минздрава.

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Таким образом, с начала пандемии в Индии выявлено более 5,82 млн случаев инфицирования SARS-CoV-2. При этом за 24 сентября в республике скончался еще 1141 человек с коронавирусной инфекцией. Всего в Индии от осложнений COVID-19 умерли 92 290 пациентов.

Отмечается, что Индия находится на втором месте по числу зараженных коронавирусом нового типа. Первое место продолжают удерживать Соединенные Штаты, где подтверждено более 7 млн случаев COVID-19.