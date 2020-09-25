Кострома, 25 сентября 2020, 07:19 — REGNUM Уборщица Марина Удгодская, победив на выборах главы Повалихинского сельского поселения в Костромской области, планирует работать в интересах местных жителей, передаёт 24 сентября РЕН-ТВ.
«Появится больше возможностей. Для местных жителей. Много чего планируем», — объяснила она.
По словам Угодской, в ближайшее время администрации поселения предстоит заняться чисткой сильно заросшей местной речки, детскими площадками и дорогами.
Ранее глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщала, что Удгодская избрана законно, и неважно, представителем какой профессии она является.
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