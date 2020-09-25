Челябинск, , 07:18 — REGNUM В Челябинской области суд взыскал с бывшего руководителя Баландинского сельского поселения средства, которые она получила в виде взятки. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Ранее дама была осуждена за это коррупционное преступление. Суд установил, что в 2016 году она получила 220 тыс. рублей за предоставление населению в собственность земельных участков. Приговор уже вступил в силу.

А затем прокуратура потребовала взыскать с неё полученные от граждан деньги. И Красноармейский районный суд удовлетворил это требование.

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