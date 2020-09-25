Оренбург, , 07:08 — REGNUM В Оренбургской области из-за выявленных случаев заражения коронавирусом карантин ввели в школах, расположенных в шести муниципальных образованиях, сообщает оперштаб по предотвращению коронавирусной инфекции.

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Ограничительные мероприятия объявлены в четырех классах Оренбурга. Также на карантин закрыли по одному классу в Гае, Орске, Новотроицке, Ташлинском и Шарлыкском районах.

Напомним, с конца марта (на 24 сентября) в Оренбуржье выявлен 12 231 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 11 113 человек. Продолжают получать лечение в больницах 895 пациентов, из которых 110 находятся в тяжелом состоянии. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 24 человека, кислородную поддержку получают 325 пациентов.