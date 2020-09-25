Улан-Удэ, , 07:04 — REGNUM С ухудшением ситуации с коронавирусом в Бурятии продолжает «таять» коечный фонд медицинских учреждений. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, к настоящему времени занятость фонда достигла 61,3%.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцина поступает в регионы — все новости»

Для лечения пациентов с COVID-19 в регионе было перепрофилировано 892 койки. Из них свободны к настоящему времени 345. В больницах лечатся 524 пациента с коронавирусом, в том числе 17 детей. В реанимации остаются 20 пациентов в тяжёлом состоянии, девять из них подключены к аппаратам ИВЛ. Ещё 654 носителя с лёгким течением заболевания находятся на амбулаторном лечении.

Напомним, за последние сутки в республике выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщало ИА REGNUM, общее число подтверждённых случаев достигло 6675, из которых 3948 зарегистрированы в Улан-Удэ.

Читайте также: В Бурятии за сутки коронавирус выявлен у 68 человек