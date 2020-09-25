Североморск, Мурманская область, , 07:05 — REGNUM Большой десантный корабль (БДК) «Александр Отраковский» Северного флота (СФ) вторым рейсом вывез с острова Кильдин в Баренцевом море ещё 70 тонн металлолома. Об этом пресс-служба СФ 24 сентября сообщает на сайте Минобороны РФ. В твиндек БДК было загружено 14 грузовых автомобилей КамАЗ с металлоломом, собранным военнослужащими экологического взвода Кольской флотилии СФ. Выгрузка грузовиков была произведена в губе Грязная вблизи посёлка Сафоново Мурманской области. Первый рейс за металлоломом «Александр Отраковский» совершил на прошлой неделе.

Через несколько дней корабль совершит третий, завершающий рейс с грузовиками на Кильдин, чтобы забрать ещё около 100 тонн металлолома.

Напомним, что 14 сентября БДК «Александр Отраковский» доставил на остров Кильдин 14 грузовых автомобилей КамАЗ для погрузки сгруппированного экологами флота металлического мусора, большая часть которого оставалась на острове ещё с прошлого столетия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Арктике в ходе сезонных работ экологи Северного флота (СФ) собрали около 300 тонн металлолома на острове Кильдин в Баренцевом море.

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