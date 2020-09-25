Москва, , 07:01 — REGNUM Соотношение между количеством случаев заболевания и излечения COVID-19 является основным критерием оценки распространения нового коронавируса, завила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

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«Самая главная история в этом деле — это разница между количеством выявленных и количеством выписанных», — отметила эксперт, слова которой приводит РБК.

По словам Попович, положительная динамика прослеживается в Москве, где число выздоровевших превышает число излечившихся. При этом в многих других регионах РФ наблюдается обратная ситуация.

«Вот в Москве количество выписанных стабильно превышает количество госпитализированных и выявленных. И это очень хорошая динамика. В Питере ситуация другая. В Нижнем Новгороде другая. Во многих регионах количество выписавшихся и выздоровевших меньше, чем количество вновь появившихся», — сказала Попович.

Вместе с тем эксперт считает, что сложившаяся ситуация говорит о том, что в России еще не закончилась первая волна и еще рано говорить о второй волне.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября вирусолог, академик РАН Феликс Ершов заявил, что в России еще не закончилась первая волна заболеваемости, в отличие от европейских стран.

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