Миасс, Челябинская область, , 06:56 — REGNUM В Миассе Челябинской области осуждены предполагаемые пособники бывшего главы Миасского машиностроительного завода Андрея Юрчикова. Об этом сообщили журналистам в городском суде.

Перед судом предстали бывшая одного из отделов этого завода Елена Н. и директор одной из фирм Алексей Н. Они проходят по делу о растрате 19,3 млн рублей. Ранее они заключили соглашения со следователями. Елене суд назначил два года условно и штраф 200 тыс. рублей, а Алексею — три года общего режима и штраф 400 тыс. рублей.

Приговор пока не вступил в силу. А Юрчиков находится под следствием и не признаёт за собой вины. Отметим, по данным следствия, преступление было совершено в 2015—2016 годах.