Нейпьидо, , 06:55 — REGNUM В Мьянме за прошедшие сутки выявили 171 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и спорта страны.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Мьянме достигло 8515. Также за минувшие сутки скончались еще пятеро пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Мьянме жертвами осложнений COVID-19 стали 155 человек.

Выздоровел в Мьянме 2381 пациент. Всех выздоровевших уже выписали из медучреждений. Отмечается, что наиболее крупные очаги распространения инфекции находятся в провинции Янгон. В настоящее время там действуют строгие карантинные ограничения.