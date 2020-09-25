Москва, , 06:53 — REGNUM После публикации книги химика Вила Мирзаянова, хорошо осведомлённого о боевой отравляющей системе «Новичок», этот яд может изготовить любая химическая лаборатория мира, заявил 24 сентября разработчик вещества Леонид Ринк в интервью РИА Новости.

«Ему нужно попросить прощения перед прокуратурой, органами госбезопасности и страной за разглашение совсекретных данных в открытой литературе», — сказал собеседник агентства.

По словам Ринка, сбежавший в США эксперт должен покаяться перед правосудием и мировым сообществом, а не перед блогером Алексеем Навальным, которого на Западе называют жертвой отравления.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Мирзаянов принёс извинения российскому блогеру Навальному 19 сентября.

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