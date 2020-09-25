Кемерово, , 06:38 — REGNUM В Кемеровском государственном университете выявлен случай заражения коронавирусом. COVID-19 подтверждён у одного из студентов. Учащихся нескольких направлений отправили на «удаленку».

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» Студент института филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций сообщил о диагностированной у него коронавирусной инфекции куратору своей группы», — пишет VSE42.Ru со ссылкой на пресс-службу КемГУ.

На дистанционное обучение отправлены обучающиеся по направлениям «Зарубежная филология» и «Перевод и переводоведение». Студенты будут на «удалёнке» с 25 сентября по 1 октября.