Гонконг, Китай, , 06:37 — REGNUM Власти Китая отчитались о текущей ситуации с COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 26 сентября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число заболевших в специальном административном районе (САР) Гонконг достигло 5056 с начала эпидемии. Из них 104 человека скончались. Выздоровели 4758 человек.

В САР Макао ситуация остается без изменений — 46 случаев зафиксировано, все 46 пациентов числятся выздоровевшими уже несколько месяцев. На Тайване выявлено 509 случаев, включая семь смертельных. Из больниц выписано 480 человек.

На материковой части Китая выявлено 85 322 случая заболевания опасной инфекцией с начала эпидемии. Из них 4634 человека скончались, из больниц выписано 80 522 человека.