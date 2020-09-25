Улан-Удэ, , 06:22 — REGNUM В Бурятии есть три точки, в которых есть перспективы по добыче природного газа. Однако, по словам главы республики Алексея Цыденова, вопросы об организации добычи появятся лишь после того, как в регионе вырастет собственное потребление.

«У нас есть три точки, в которых перспективно газ есть. Цифра называется заоблачная — 4,5 трлн кубов газа, под этим подписался научный коллектив. Но это умозрительные запасы, категории Д3. Его истинные объемы никто досконально не изучал, поскольку это затратный процесс», — отметил он в интервью «Интерфакс».

Глава добавил, что уже несколько раз предлагал разным компаниям организовать добычу. Но возникает проблема, что с ним делать дальше.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике возлагают надежды на газификацию котельных и отдельных крупных предприятий при возведении газопровода «Сила Сибири 2». Однако жители, по словам Алексея Цыденова, не будут массового переходить на голубое топливо из-за его цены.

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