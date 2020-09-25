Улан-Удэ, , 06:12 — REGNUM В Бурятии за последние сутки выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев достигло 6675, из которых 3948 зарегистрированы в столице Улан-Удэ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцина поступает в регионы — все новости»

"Успешно завершили лечение и выписались из больниц 5426 человек, умер 71 человек. Проходят лечение в стационарах республики 524 больных. На амбулаторном лечении находятся 654 пациента», — отметили в штабе.

В реанимации улан-удэнских стационаров остаются 20 пациентов в тяжёлом состоянии, девять из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Напомним, ранее в республике от COVID-19 скончался 71 человек.

Читайте также: Ещё двое пациентов с COVID-19 скончались в Бурятии