Мельбурн, Австралия, , 06:09 — REGNUM Власти австралийского штата Виктория, наиболее пострадавшего от пандемии коронавирусной инфекции, намерены ослабить ряд карантинных ограничений в связи со снижением заболеваемости COVID-19, сообщает агентство Reuters.

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Сообщается, что за прошедшие сутки в штате Виктория выявили всего 14 случаев заражения коронавирусом нового типа. В целом, за последние две недели уровень ежесуточного выявления зараженных находится ниже 26. В связи с этим власти штата решили ослабить ряд карантинных ограничений.

«Мы уже действительно находимся на той стадии, чтобы предпринять следующие шаги», — отметил глава региона Дэниел Эндрюс.

Он пообещал объявить об ослаблении карантина уже 27 сентября.

К 25 сентября в Австралии подтвердили около 27 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа. Жертвами осложнений COVID-19 в стране стали 869 человек.