Карсон-Сити, США, , 06:01 — REGNUM Обвиняемый в Соединённых Штатах гражданин России Егор Крючков не признал вину в деле о подготовке кибератаки на компьютерную сеть компании Tesla, передаёт 24 сентября агентство Associated Press.

«Я не виноват», — заявил он на слушаниях в федеральном окружном суде штата Невада.

По итогам заседания судья постановил, что Крючкова продолжат держать под стражей до начала процесса, который запланирован на 1 декабря.

Ранее основатель компании Илон Маск предположил, что объектом готовившейся кибератаки был завод в Неваде. Крючков якобы пытался подкупить сотрудника компании, чтобы тот внедрил вредоносное программное обеспечение в компьютерную систему.

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