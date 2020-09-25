Бразилиа, , 05:41 — REGNUM Карнавальные шествия в Рио-де-Жанейро, которые по традиции должны были пройти в феврале 2021 года, из-за пандемии коронавируса будут перенесены на более поздний срок. Об этом решении Независимой лиги школ самбы Рио-де-Жанейро (Liesa) со ссылкой на её главу Жоржи Кастанейру 24 сентября сообщает газета Globo.

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По его словам, это не отмена, а перенос парада «в поисках решения», поскольку в феврале его проводить невозможно.

«Мы ожидаем информации о том, когда у нас будет вакцина и когда будет проведена иммунизация», — цитирует издание слова Кастанейру, подчеркнувшего, говорить об альтернативных датах карнавала 2021 года пока преждевременно.

Глава объединения отметил, что поскольку традиционный формат парада требует большего времени на подготовку, ими рассматриваются и другие варианты праздника.

«Есть прогнозы, согласно которым только начиная с апреля появятся безопасные для этого условия», — сказал Кастанейра.

Напомним, что ранее о возможности отмены или переноса традиционных новогодних празднований и карнавальных шествий заявлял также губернатор штата Баия Руй Коста.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бразилии 12 января состоялось официальное открытие карнавального сезона 2020 года. Вечером на пляже Копакабаны собралось порядка 300 тыс. участников праздничного мероприятия.

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