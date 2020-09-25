Мехико, , 05:23 — REGNUM В Мексике за минувшие сутки число умерших с коронавирусной инфекцией превысило 75 тысяч, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава.

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По данным ведомства, за 24 сентября в стране скончались еще 490 пациентов с COVID-19. Таким образом, общее число жертв осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, выросло до 75 439 человек. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Мексике достигло 715 457.

Агентство Reuters отмечает, что Мексика находится на четвертом месте в мире по количеству подтвержденных летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Первые три места занимают Соединенные Штаты, Бразилия и Индия.