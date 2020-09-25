Вашингтон, , 05:16 — REGNUM Сбои в работе сервисов Google 25 сентября отметили пользователи нескольких стран мира. Об этом можно узнать из данных мониторингового сайта Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Проблемы наблюдались прежде всего с использованием видеохостинга YouTube, почтового сервиса Gmail и облачного хранилища Google Drive. Также отмечались сбои в работе магазина приложений Google Play и других сервисов.

Большая часть пользователей YouTube (63%) сообщили о том, что на сервисе не проигрываются видеоролики. Более половины обратившихся пользователей Gmail (54%) испытывали проблемы при входе в свой аккаунт, треть (34%) — при просмотре сайта.

Жалобы на неполадки в работе видеохостинга поступают преимущественно от пользователей из США, стран Латинской Америки и Японии. Проблемы с почтой зафиксировали жители США, Австралии, Перу, Чили, Бразилии, а также некоторых стран Азии.

Чаще всего жалобы на работу YouTube поступали от пользователей из США, Японии и Латинской Америки. На работу почты — из США, Австралии, Чили, Перу, Бразилии и стран Азии.

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