Сеул, , 04:56 — REGNUM В Южной Корее за минувшие сутки выявили 114 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Из них 95 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные случаи завозные. Отмечается, что в течение последних трех дней в Южной Корее выявляют более ста случаев заражения после кратковременного снижения заболеваемости. Центр не исключает, что в стране есть очаги распространения инфекции, которые пока не выявлены.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Южной Корее достигло 23 455. Также за 24 сентября в республике скончались еще два пациента с COVID-19. Всего с начала пандемии в стране от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 395 человек.