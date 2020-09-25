Токио, , 04:44 — REGNUM Минздрав Японии запросит на 2021 финансовый год, который в стране начнётся 1 апреля 2021 года, рекордную сумму в 32,9 трлн иен (более $310 млрд). Об этом 25 сентября сообщает агентство Kyodo.

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Отмечается, что существенная часть из запрашиваемых министерством здравоохранения, труда и благосостояния Японии средств будет направлена на борьбу с распространением нового коронавируса. В числе прочих мер планируется значительно ускорить создание в стране новых центров по проведению ПЦР-тестирований. Также особое внимание будет уделено предотвращению возникновения очагов заражений в медицинских учреждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, группа экспертов по профилактике вирусов заявила, что Япония может столкнуться с возобновлением роста числа случаев заражения коронавирусном SARS-CoV-2.

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