Тегеран, , 08:56 — REGNUM 24 сентября пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 175 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 25 015. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Садат Лари подчеркнула, что с учетом 175 новых жертв их общее число по стране возросло до 25 015. «За последние 24 часа было обнаружено около 3521 нового случая заражения вирусом COVID-19, при этом 1569 человек госпитализированы», — отметила она.

По словам пресс-секретаря. в общей сложности 436 319 иранцев подверглись заражению смертельным вирусом, причем около 367 829 из них выздоровели и были выписаны из больниц.

Садат Лари также сообщила, что 3957 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии. По её словам, до сих пор в Иране было проведено 3 854 827 обследований на наличие вируса.