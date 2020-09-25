Далянь, Китай, , 03:52 — REGNUM Таможня города Далянь провинции Ляонин на северо-востоке Китая отказала в приеме 59,2 тонн твердых отходов, прибывших из другой страны, сообщает 24 сентября агентство Синьхуа.

Мусор, как отметили в таможне Даяовань города Даляня, был задекларирован как льняная пакля. Однако же на деле, после проведения проверки, выяснилось, что это запрещенные к ввозу в страну твердые отходы.

В последние годы таможенные власти города Далянь значительно нарастили интенсивность проверок и облав, призванных выявить контрабандные партии запрещенных к ввозу в страну материалов.

Китай ввел полный запрет на ввоз твердых отходов в конце 2019 года. Исключение составляют лишь те отходы, которые содержат ресурсы, добыть которые иным путем не представляется возможным. Китай начал ввозить твердые отходы в страну еще в 80-е годы, чтобы получить «топливо» для китайской модернизации.