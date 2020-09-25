Пекин, , 03:47 — REGNUM Из больниц Китая за прошедшие сутки было выписано девять человек, переболевших COVID-19, сообщает 25 сентября агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, еще 166 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 продолжают получать медицинскую помощь в госпиталях Китая.

Всего 80 522 пациента было выписано из больниц Китая по выздоровлении после новой коронавирусной инфекции. Общее же число заболевших в стране с начала эпидемии достигло 85 322 человек. Из них 4634 человека скончались.