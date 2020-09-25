Пекин, , 03:44 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки было выявлено еще восемь «импортных» COVID-19, сообщает 25 сентября агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, таким образом, общее число случаев заболевания опасной инфекцией среди прибывших больными в страну из-за рубежа вне зависимости от национальности, достигло 2773.

Четверо вновь заболевших прибыли в Шанхай, двое — в провинцию Шаньдун и еде по одному — в Пекин и провинцию Сычуань, сообщили в комиссии. Из общего числа «импортных» случаев, 2607 пациентов уже покинули больницы по выздоровлении.

Еще 166 продолжают получать медицинскую помощь в больницах Китая с подтвержденным диагнозом COVID-19. Смертей среди «импортных» пациентов в стране не зафиксировано за все время эпидемии.