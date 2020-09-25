Пекин, , 03:29 — REGNUM Крупные и средние водохранилища Китая сыграли важную роль в сдерживании наводнений и сокращении рисков ЧС, сообщили 24 сентября в Министерстве водных ресурсов КНР.

Крупные и средние водохранилища по всей стране заблокировали 168 млрд кубометров воды в этом году, что значительно облегчило паводковую ситуацию в стране, сообщил замминистра водных ресурсов КНР Е Цзяньчунь.

Водохранилища защитили 1310 городов и поселков, а также спасли 2,26 млн га возделываемых земель от наводнений, а также избавили 21,48 млн человек от необходимости эвакуироваться в безопасные места.

Отметим, что в 2020 году Китай испытал самые серьезные наводнения с 1998 года. Средний по стране объем осадков достиг 438 мм с июня, что является самым высоким показателем с 1961 года.