Пекин, , 03:24 — REGNUM Китайские авианосцы «Ляонин» и «Шаньдун» успешно завершили очередные учения, сообщает 24 сентября агентство Синьхуа.

Как заявил пресс-секретарь Министерства обороны КНР Тань Кэфэй, морские военные учения прошли в штатном режиме по заранее составленному плану.

В рамках учебной миссии была проверена эффективность вооружений и оборудования, а также уровень натренированности личного состава авианосцев. Также была проверена степень эффективности выполнения задач.

Напомним, что Тибетское командование Народно-Освободительной армии Китая также завершило боевые учения в районах большой высотности гор Тибета. Учения прошли также в штатном режиме по заранее подготовленному плану.