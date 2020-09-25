Сантьяго, , 03:10 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки скончались 124 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба чилийского минздрава.

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Отмечается, что впервые с конца июля в Чили вновь за сутки умирает более ста пациентов с COVID-19. При этом в ведомстве отмечают, что резкий рост смертности связан всего лишь с задержками в регистрации летальных случаев. Всего с начала пандемии в стране скончались 12 469 человек от болезней, вызванных новым коронавирусом.

Также за минувшие сутки в Чили выявили 1731 случай заражения коронавирусом нового типа. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на чилийской территории достигло 251 034.