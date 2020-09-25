Анталья, Турция, , 02:47 — REGNUM Истекающий срок действия заграничного паспорта все чаще становится причиной отказа властей Турции во въезде в страну для российских граждан, сообщает Генконсульство РФ в Анталье на своей странице в Facebook.

С такими случаями прибывающие из России сталкиваются все больше в аэропортах турецких городов Анталья, Даламан и Миляс.

Дипломаты отметили, что срок действия загранпаспорта должен быть не менее 120 дней с момента въезда в Турцию. При этом учитывается право российских граждан на безвизовое пребывание в этой стране в течение 60 дней.

Как передавало ИА REGNUM, 4 сентября председатель делегации Российско-турецкого делового совета Ахмет Паланкоев сообщил, что по итогам 2020 года Турцию могут посетить около 3 млн российских туристов, что почти в два раза меньше, чем в прошлом году.

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