Красноярск, , 02:30 — REGNUM В пятницу, 25 сентября, в Красноярске будет облачность, небольшой дождь, температура воздуха +10… +12 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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В 06:15 на Театральной площади было +8 °C.

Ночью с 25 на 26 сентября ожидается до +6 °C, небольшой кратковременный дождь.

Скорость западного, северо-западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 13 м/с. Давление — 730 мм рт. ст.

В субботу, 26 сентября, в Красноярске до +10 °C днём и до +5 °C ночью. Небольшой дождь.

В воскресенье, 27 сентября, в Красноярске ожидается до +11 °C днём. Ночью — до +1 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 25 сентября на юге Таймырского муниципального района Красноярского края продолжает сохраняться высокая пожарная опасность IV класса. На юго-востоке центральных районов Красноярского края местами ожидаются сильные дожди, порывы северо-западного ветра до 15−18 м/с.

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