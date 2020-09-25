Пекин, , 02:23 — REGNUM Ведущее мероприятие Азии в области информационно-коммуникационных технологий выставка PT Expo China 2020 пройдет в Пекине с 14 по 16 октября, сообщает 24 сентября агентство Синьхуа.

Ожидается, что на выставке будут показаны новые приложения в области 5G-технологий. Мероприятие, которое проводится Министерством промышленности и информационных технологий Китая, как ожидается, будет сконцентрировано на технологиях связи пятого поколения и их новейших приложений в различных отраслях, включая промышленное производство и создание автомобильных сетей.

На выставке будет представлена выставочная зона по теме 5G-инноваций. Мероприятие призвано показать, как именно новых технологии привносят инновации в повседневную жизнь людей.

Выставка будет проходить как онлайн, так и офлайн и позволит гостям посетить выставку облачных технологий и виртуальный 3D-выставочный зал, а также поможет предприятиям в эффективном поиске партнеров.

Напомним, что официально Китай дал добро на коммерческое использование сетей связи пятого поколения еще в июне 2019 года, стал мировым лидером в этой области.