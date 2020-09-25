Пекин, , 02:16 — REGNUM В Китае ожидается усиление загруженности автодорог автомобильным транспортом во время предстоящего Праздника Середины осени и Дня образования КНР, сообщает 24 сентября агентство Синьхуа.

Как сообщили в Министерстве транспорта КНР, ожидается, что ежедневный автомобильный поток вырастет на 1−3% в годовом исчислении во время предстоящих праздников. При этом, после стабилизации ситуации с эпидемией нового коронавируса, у населения появился мощный спрос на поездки, сообщил пресс-секретарь министерства Сунь Вэньцзянь.

Страна продолжит политику отказа от пунктов сбора оплаты за проезд по платным дорогам для малых пассажирских транспортных средств на время праздников, которые стартуют 1 октября, отметил Сунь.

Министерство предпримет ряд различных мер по контролю и сдерживанию эпидемии нового коронавируса для обеспечения безопасности и удобства туристов, добавил Сунь.