Бразилиа, , 01:19 — REGNUM Медицинские службы Бразилии зарегистрировали 4 023 789 случаев излечения от коронавирусной инфекции с начала пандемии, сообщается на сайте министерства здравоохранения страны.

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При этом общее количество фактов заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в республике выросло на 32 817 и достигло значения в 4 657 702.

Кроме того, за последние 24 часа в Бразилии от осложнений при заболевании COVID-19 умер 831 пациент. Всего в стране по этой причине скончались 139 808 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября, по информации ВОЗ, в мире зафиксировали за сутки 5047 летальных исходов при COVID-19.

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