Сиэтл, США, , 01:11 — REGNUM Amazon представила свой игровой облачный потоковый сервис Luna. Информация была опубликована 24 сентября на Twitter-странице проекта.

Работа платформы организована таким же образом, как и в случае Google Stadia, Luna даже получила похожий контроллер, выполненный в серо-синей гамме.

В компании сообщили, что для комфортной игры геймерам понадобиться соединение со скоростью передачи не меньше 10 мегабит в секунду (Мбит/с) при разрешении 1080p и 35 Мбит/с в случае выбора разрешения 4K.

Услугами сервиса, который сейчас находится в раннем доступе, могут воспользоваться владельцы платформ ПК, Mac, iPhone и iPad, позже Luna получит поддержку Android.

На первоначальном этапе реализации проекта стоимость подписки на канал Luna+ (пока доступ к платформе имеют только жители США) составит $5,99 в месяц. Подписчики получат доступ к играм таких студий, как Ubisoft, Capcom, 505 Games и Team 17. Отмечается, что позже заработает отдельный канал Ubisoft.

https://twitter.com/amazonluna/status/1309202243200016384

https://twitter.com/richard680news/status/1309188087566815232

О том, что Amazon планирует запустить собственную облачную потоковую платформу видеоигр стало известно в апеле 2020 года. Тогда инсайдеры сообщили, что компания представит сервис до конца 2020 года.

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