Рамалла , , 01:00 — REGNUM В Палестине за прошедшие сутки выявили 713 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба палестинского минздрава.

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Отмечается, что новые случаи заболевания были зафиксированы на Западном берегу реки Иордан, в Восточном Иерусалиме и секторе Газа. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Палестине достигло 47 830.

Также за 24 сентября на палестинской территории умерли пять человек от болезней, вызванных SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Палестине от осложнений COVID-19 скончались 322 человека.