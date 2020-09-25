Кэри, США, , 00:51 — REGNUM Магазин Epic Games Store объявил названия следующих игр, которые он бесплатно раздаст в рамках своей еженедельной акции. Информация была опубликована 24 сентября на сайте сервиса.

В течение следующей недели геймеры могут бесплатно получить симулятор строительства парка развлечений RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition и головоломку Pikuniku. Акция продлится до 1 октября 2020 года.

Ранее в Epic Games Store состоялся релиз многопользовательской игры Rocket League, которая представляет собой аркадный «футбол на автомобилях». Игра покинула Steam и стала полностью бесплатным эксклюзивом Epic Games Store. Те пользователи, которые добавят её в свою библиотеку до 23 октября 2020 года, получат купон, который они смогут потратить при приобретении другой игры.

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