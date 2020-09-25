Иерусалим, , 00:30 — REGNUM Парламент Израиля (Кнессет) в первом чтении принял законопроект об ужесточении введенного неделю назад карантина c 25 сентября. Об этом сообщает израильское агентство Ynetnews.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины – все новости»

Отмечается, что документ вступит в силу 25 сентября в 14 часов, а новые ограничительные меры будут действовать 16 дней. В этот период в Израиле будут полностью изолированы экономика и общество, затем будет решен вопрос об отмене или продлении ограничений.

В период «герметичного карантина», как его назвали в израильских СМИ, работу продолжат только продуктовые магазины и предприятия по продаже товаров первой необходимости. Вся работа «на всех рабочих местах, кроме жизненно необходимых» будет прекращена. Кроме того, в стране введут ограничения на передвижение и запретят гражданам уходить от дома более, чем на километр.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным Университета Джонса Хопкинса, в Израиле выявлено 204,6 тыс. случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 1325 человек, выздоровели — 144 963.

Читайте ранее в этом сюжете: В Израиле вводят полный карантин из-за COVID-19