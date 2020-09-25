Бейрут, , 00:26 — REGNUM В Ливане за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 1027 человек, сообщает пресс-служба ливанского минздрава.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 нв Ливане достигло 32 805. Также за 24 сентября в стране скончался один пациент с коронавирусной инфекцией. Всего на территории Ливана с начала пандемии жертвами осложнений COVID-19 стали 329 человек.

В связи с этим министерство образования Ливана решило отложить открытие школ до 12 октября. Предполагается, что за это время удастся взять ситуацию с распространением инфекции под контроль.