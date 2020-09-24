Париж, , 23:43 — REGNUM Во Франции за последние сутки зафиксировано 16 096 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 497 237 человек. Об этом сообщили 24 сентября в министерстве здравоохранения страны.

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Отмечается, что это самый высокий показатель суточного прироста инфицированных с середины мая, когда во Франции были отменены ограничительные меры из-за пандемии.

Сообщается также, что за сутки в стране скончались ещё по меньшей мере 52 больных COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 31 511.

Ранее сегодня премьер-министр Франции Жан Кастекс не исключил повторного введения режима самоизоляции в случае, если эпидемиологическая ситуация в стране продолжит ухудшаться.