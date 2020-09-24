Вашингтон, , 23:12 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом превысило во всем мире 32 млн, сообщает 24 сентября Университет Джонса Хопкинса, ведущий в США официальную статистику пандемии.

Из этого числа на территории США зарегистрировано более 6,95 млн случаев заражения коронавирусом.

По данным сотрудников Университета, общее число летальных исходов заболевания COVID-19 составляет в мире 979,4 тыс.

С начала эпидемии выздоровевшими признано более 22,02 млн человек.

Отмечается, что США остаются на первом месте в мире по числу заражений коронавирусом.

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