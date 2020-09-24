Москва, , 22:58 — REGNUM Число заболевших ОРВИ и гриппом в Москве за первые три недели сентября увеличилось в три раза. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

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«У нас достаточно активно растет выявляемость больных COVID-19. С одной стороны, это связано с кардинальным увеличением количества тестов, а с другой — накладываются процессы с ростом ОРВИ и гриппа», — сказал он.

Вместе с тем Собянин отметил, что одновременно с ростом количества выявленных случаев инфицирования коронавирусом наблюдается и серьёзный рост числа госпитализированных.

«Это уже совсем не шутки, это говорит о том, что ситуация усложняется», — констатировал мэр.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня стало известно, что Сергей Собянин призвал руководителей крупных компаний Москвы по возможности вернуться к удалённому режиму работы на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом.

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